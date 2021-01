Scheidsrechter bij de vrouwen niet getest: "Om financiële redenen"

In de EuroMillions Basketball League worden de scheidsrechters systematisch getest. De kosten vallen volledig ten laste van de Pro League. Bij de vrouwen gebeurt dat niet.

De hoogste klasse bij de vrouwen ligt al een tijdje onder vuur. Zij mogen spelen, ondanks het feit dat meer dan 90 procent van de speelsters amateur zijn. Nu werd ook duidelijk dat de refs bij de dames niet getest worden op corona voor een wedstrijd.

Bij de heren is dat wel het geval. "Elke scheidsrechter ondergaat de dag voor een wedstrijd een sneltest en moet mij het doktersattest bezorgen”, aldus scheidsrechtersbaas Ronny Denis aan Het Belang van Limburg.

"Als een ref meerdere wedstrijden per weekend fluit moet hij voor elke wedstrijd de dag ervoor getest worden. Bij iedere wedstrijd is er ook steeds een ref stand-by, die onmiddellijk kan vertrekken als zijn collega positief zou zijn. We gebruiken ook speciale fluitjes die het speeksel opvangen in een zakje. In Europa zijn die niet te krijgen, we laten ze dan ook overkomen uit Amerika."

Bij de dames is dat echter niet het geval. De refs worden niet systematisch aan een test onderworpen. "In tegenstelling tot bij de Pro League is in de protocollen, die voor Top Division Women zijn afgesloten met de overheid, niet voorzien dat de scheidsrechters getest moeten worden", licht Patrick Flament, voorzitter van het Departement Scheidsrechters van Basketball Belgium toe.

En de reden daartoe is hallucinant. "Dat is beslist om financiële redenen. Maar links en rechts rijst de vraag om toch te testen. Dat komt dan ook op tafel bij onze vergadering van volgende week. Refs voor de wedstrijd laten testen door de thuisploeg vind ik geen goed idee, onder andere om procedureregels en privacy."