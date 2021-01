Scheidsrechter is topfan van Lebron James en doet iets zots met zijn auto

Een Vlaamse basketbalscheidsrechter houdt wel heel erg van zijn sport. En dan in het bijzonder van Lebron James. Om die liefde te laten zien, deed hij iets bijzonders met zijn auto.

Amper 25 jaar is Glenn Wijshof, maar hij zet vol in op een carrière als scheidsrechter. “Ik heb lang geleden zelf nog basketbal gespeeld”, vertelde Wijshof. “Maar ik ben ondertussen al tien jaar scheidsrechter, ondertussen op het niveau van eerste provinciale. Ik ben ooit met ref zijn begonnen en ondertussen doe ik niets liever. Elke match in goede banen leiden en zelf zo hoog mogelijk geraken om te fluiten is de bedoeling.”

En die liefde voor basketbal is wel heel erg groot als je ziet wat hij met zijn auto deed om Lebron James te eren. "Ik ben zijn grootste fan", klinkt het bij Wijshof nog. En dus investeerde hij 580 euro om op zijn wagen een eerbetoon te brengen aan de speler van de Los Angeles Lakers.