Stephen Curry en Golden State Warriors verliezen, Kevin Durant maakt indruk tegen de Denver Nuggets

De Golden State Warriors zijn goed aan het seizoen begonnen, maar deze nacht werd verloren van de Indiana Pacers. Het werd 104-95. De Brooklyn Nets wonnen dan weer met 116-122 van de Denver Nuggets.

De Indiana Pacers namen het op tegen de Golden State Warriors en dan is het altijd uitkijken naar Stephen Curry. De point guard was goed voor 20 punten, maar het was niet voldoende voor de overwinning. De Pacers haalden het met 104-95.

De Brooklyn Nets wonnen dan weer met 116-122 van de Denver Nuggets. Kevin Durant maakte indruk en had net geen triple-double. Hij haalde 34 punten, 13 assists en 9 rebounds. Bij de Nuggets haalde Jokic 23 punten, 8 rebounds en 11 assists.

Andere wedstrijd: Utah Jazz - Cleveland Cavaliers: 117-87