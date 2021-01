Sterkhouder in de NBA wil vertrekken bij zijn ploeg: "Het kan niet meer opgelost worden"

James Harden is al jaren één van de meest opvallende spelers in de NBA. De point guard scoort met de ogen dicht, maar zijn defensieve taken laten soms te wensen over. Toch blijft Harden een sterkhouder voor de Houston Rockets, maar daar zou binnenkort verandering in kunnen komen.

Blijft James Harden bij de Houston Rockets of zal hij alsnog vertrekken? De point guard, die de voorbije seizoenen vlot kan scoren, vertelde in een interview na de wedstrijd tegen de LA Lakers dat hij niet weet of het nog opgelost kan geraken. Hij lijkt namelijk al enkele weken in onvrede te leven met de Houston Rockets. "Ik heb alles gedaan wat ik kon en ik hou van deze stad, maar ik denk niet dat het nog opgelost kan worden", vertelde Harden en staat te lezen bij Sporza.