🎥 LA Lakers schrijven geschiedenis en 20ste triple-double voor Giannis, Aalst naar kwartfinales Beker van België

Kampioen LA Lakers lijkt na het behalen van de titels grotendeels door te gaan op hetzelfde elan. Vooral de prestaties van de Lakers buitenshuis vallen op. In hun zevende uitduel gaven ze OKC een pak voor de broek en schreven ze geschiedenis. Ook waren er zeges voor de Bucks en Clippers.

Oklahoma moest in eigen huis doorlopend de wet van de sterkste ondergaan tegen de LA Lakers. De collectieve sterkte van de bezoekers sprak boekdelen: liefst zes spelers zaten in de dubbele cijfers. De eindscore was al even duidelijk: 99-128. Het was de zevende uitwedstrijd van het seizoen van de Lakers en ook de zevende uitoverwinning. Nog nooit legden de Lakers zo'n goed uitrapport voor in het begin van een nieuwe competitie.

Eveneens triomfantelijk buitenshuis: de Milwaukee Bucks. Milwaukee had in het eerste kwart al een tik uitgedeeld. Nadien probeerde thuisploeg Detroit nog tevergeefs om terug te komen. Milwaukee won met 101-110. Uitblinker was Giannis Antetokounmpo, die de twintigste triple-double uit zijn carrière liet noteren met 22 punten, 10 rebounds en 10 assists. De LA Clippers wonnen dan weer thuis van New Orleans met 111-106.

In eigen land plaatste Aalst zich voor de kwartfinales van de Beker van België. Dat kon haast niet anders nadat het in de heenmatch van zijn achtste finale al met 101-58 had uitgehaald tegen Luik. De Walen probeerden de eer te redden in de terugmatch, maar moesten ook deze keer het onderspit delven, zij het met minder ruime cijfers. Aalst won in Luik met 70-80.