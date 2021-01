James Harden alsnog weg bij Houston en gaat bij ambitieus team deel uitmaken van nieuwe 'Big 3'

James Harden krijgt alsnog wat hij wil: een nieuw hoofdstuk in zijn carrière. Zijn periode bij Houston zit erop. Als deel van een trade tussen maar liefst vier ploegen in de NBA verlaat Harden Houston Rockets voor de Brooklyn Nets.

Harden is als drievoudig topschutter en de MVP van 2018 al ettelijke jaren de scoringsmachine van Houston. Wel kwam de ploeg in de jaren nooit echt in de buurt van de titel en dat zorgde voor groeiende frustraties. Het gonst al maanden van de geruchten over een vertrek, maar Harden begon toch het nieuwe seizoen nog bij Houston.

AAN ZIJDE VAN DURANT EN IRVING

De mayonaise pakt echter langs geen kanten meer. Houston won slechts drie van zijn eerste negen wedstrijden. Harden stuurde aan op de overstap naar een ander team en krijgt nu zijn wens. Hij gaat bij Brooklyn spelen, waar hij een 'Big 3' zal vormen met Kevin Durant en Kyrie Irving. Dat trio moet het ambitieuze Brooklyn naar succes leiden.

Het gaat om een trade van meerdere spelers en ook verschillende draft picks voor de toekomst. Onder meer Victor Oladipo en Dante Exum komen in Houston terecht. Ook Indiana en Cleveland zijn bij de deal betrokken en krijgen elk twee nieuwe spelers.