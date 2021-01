Double-double voor Jae'Sean Tate in overwinning Houston Rockets, Triple-double voor Ben Simmons bij Philadelphia 76ers

De Houston Rockets hebben deze nacht gewonnen tegen de San Antonio Spurs en dat hebben ze mee te danken aan Jae'Sean Tate. De ex-speler van de Antwerp Giants was goed voor 13 punten en 10 assists.

Jae'Sean Tate was in de basis gestart bij de Houston Rockets en hij deed het uitstekend tegen de San Antonio Spurs. De Rockets wonnen met 109-105 en Tate was goed voor een double-double. Hij scoorde 13 punten en gaf 10 assists.

Ben Simmons was dan weer goed voor een triple-double bij de Philadelphia 76ers. Zo haalde Philadelphia het met 108-125 van de Miami Heat. Shake Milton zorgde, vanaf de bank, voor 31 punten.

andere wedstrijden:

Charlotte Hornets - Toronto Raptors: 108-111

Golden State Warriors - Denver Nuggets: 104-114

Indiana Pacers - Portland Trail Blazers: 111-87