Hanne Mestdagh onderuit met Namen: "Zo dicht bij het eindsignaal verloren"

Basket Namur Capitale, de ploeg van Belgian Cat Hanne Mestdagh, verloor donderdagavond met 62-64 de topper voor de tweede plaats in de klassering van Top Division Women van BBC Sint-Katelijne-Waver.

Namen ging in de slotminuut onderuit tegen SKW. "Het is jammer om zo dicht bij de overwinning te falen. Maar we weten dat een wedstrijd tegen Sint-Katelijne-Waver 40 minuten lang wordt gespeeld", zegt Hanne Mestdagh aan L’Avenir.

Bij SKW maakten de zusjes Massey het mooie weer. Becky Massey scoorde de winnende korf. "We wisten de zusjes Massey in de eerste helft wel te beperken, maar op het eind van de wedstrijd maakten we een paar fouten en die kwamen ons duur te staan. Het ontbrak ons ook aan een oplossing in de bucket."

Namen had gerekend op een overwinning om de tweede plaats in de klassering te pakken. "Het is frustrerend”, besluit de Belgian Cat ontgoocheld.