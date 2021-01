Leuven Bears op zoek naar eerste overwinning: "Wennen zonder publiek"

Leuven Bears speelt vrijdagavond in de EuroMillions Basketball League in eigen huis tegen Limburg United. Seppe D'Espallier is er alvast klaar voor om de eerste zege te pakken.

Leuven Bears wist dit seizoen nog geen enkele competitiewedstrijd te winnen. "Het is wachten op die eerste overwinning. Dat voel je. Op de eerste speeldag waren we er in Bergen dicht bij”, vertelt Seppe D’Espallier aan Het Laatste Nieuws.

Ook spelen zonder supporters is vreemd. Dat begint al in de opwarming. "Zonder publiek spelen, is als alcoholvrij bier drinken. Je mist pit. Tijdens de opwarming voel je al aan dat het anders is. De gezonde wedstrijdspanning wordt minder gemakkelijk opgebouwd. Ook op het veld zie je veranderingen. Coaches zijn rustiger. Er worden minder technische fouten gefloten. Ik mis de fans wel."

Het publiek heeft wel degelijk een invloed op de prestaties. D’Espallier ziet alles er wat rustiger aan toe gaan dan anders en dat zou wel eens in de rangschikking zichtbaar kunnen worden. "Ik beweer niet dat het ontbreken van publiek de rangschikking op zijn kop zet. Toch kan het invloed hebben. Okapi is zo een typische thuisploeg. Ik kan me voorstellen dat ze in Aalst nog meer snakken naar publiek."