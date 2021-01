Mechelen kan buitenshuis rekenen op sterke Deroover en maakt in slotminuut het verschil

Een nieuwe speeldag in de Euromillions League is vrijdagavond van start gegaan, met Mechelen dat de verplaatsing maakte naar Charleroi. De thuisploeg hoopte zijn derde overwinning van het seizoen te boeken, maar daar kwam niets van in huis. Het werd 71-76.

Charleroi was wel stevig uit de startblokken geschoten en scoorde in het eerste kwart liefst 29 punten. Dat was goed voor een voorsprong van 8 punten na de eerste 10 minuten. In het vervolg van de partij scoorde Charleroi een pak moeilijker en zag het de wedstrijd stilletjes aan uit handen glippen. Bij Mechelen zorgde Terry Deroover dan weer voor het scorend vermogen. Deroover speelde vroeger al voor de Kangoeroes toen het team nog Willebroek vertegenwoordigde en kwam via Luik weer op het oude nest terecht. Hij maakte in deze partij 23 punten en deelde 7 assists uit. BOM VAN FOERTS BESLISSEND Het was wel de driepunter van Foerts die Mechelen in de slotminuut op koers naar winst zette. Libert van Charleroi faalde nadien ook van op de vrijworplijn, Deroover deed dat niet. Gevolg: Mechelen pakte de zege en zit nu aan twee winst-en verliespartijen.