Basketbal in LA boomt: Clippers en Lakers blijven winnen

In de openingswedstrijd van de NBA wonnen de LA Clippers verrassend van stadsrivaal en regerend kampioen LA Lakers. Ondertussen zijn de rollen omgedraaid en voeren de Lakers het klassement aan, maar de Clippers blijven verrassend goed meedraaien bovenin.

Vannacht gaven de LA Clippers de Sacramento Kings partij, een partij die er niet lang één was. Enkel in het eerste kwart konden de Kings de schijn hoog houden maar daarna waren de Clippers niet te houden. Kawhi Leonard en Paul George lieten allebei meer dan 25 punten noteren terwijl Marvin Bagley III van de Kings aan 20 kwam. In de stand springen de Clippers naar plaats 2 in de Western Conference.

De Lakers namen het op tegen de New Orleans Pelicans. LeBron James en co hadden wel wat last om hun tegenstander te verslagen. In het tweede kwart liep de voorsprong van de Pelicans op tot 10 punten maar aan de rust was dat al gedecimeerd tot een puntje. Daarna gingen de Lakers op en over hun tegenstander en wonnen ze met een comfortabele 112-95 uitslag.