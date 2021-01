Jae'Sean Tate en Houston Rockets tegen San Antonio Spurs, debuut voor James Harden bij de Brooklyn Nets?

Vannacht spelen de Brooklyn Nets tegen de Orlando Magic. Op zich niets opvallend, maar de kans bestaat dat James Harden wel eens zijn debuut zou kunnen maken voor de Nets. Zijn ex-ploeg, de Houston Rockets, spelen dan weer tegen de San Antonio Spurs.

Enkele dagen geleden kwam er wel heel verrassend transfernieuws naar buiten in de NBA. James Harden had namelijk de Houston Rockets verlaten om bij de Brooklyn Nets aan de slag te gaan. Daar zou hij vannacht wel eens zijn debuut kunnen maken.

De Nets spelen namelijk tegen de Orlando Magic. Het zou de eerste keer zijn dat Durant, Harden en Irving samen op het veld kunnen staan. Met deze drie sterren zijn de Nets ineens mee de topfavoriet naast de LA Lakers om de titel binnen te halen.

Jae'Sean Tate

De ex-ploeg van James Harden, de Houston Rockets, speelt ook deze nacht. Zij spelen tegen de San Antonio Spurs. Het wordt onder meer uitkijken naar Jae'Sean Tate, want de ex-speler van de Antwerp Giants was in zijn vorige wedstrijd voor de Rockets goed voor 13 punten en 10 assists.

Andere wedstrijden:

Charlotte Hornets - Toronto Raptors

Detroit Pistons - Miami Heat

Philadelphia 76ers - Memphis Grizzlies

Atlanta Hawks - Portland Trail Blazers