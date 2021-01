🎥 Harden schittert meteen in eerste match na Houston-periode, Oostende haalt het van Giants in Belgische topper

We zijn gewend om James Harden in het shirt van de Houston Rockets te zien. Dat is niet langer het geval nu hij verhuisd is naar Brooklyn en daar is hij meteen begonnen met een knalprestatie. En nog belangrijker: Brooklyn won ook. Dat deed Oostende eveneens in eigen land.

Het debuut van James Harden voor Brooklyn kwam er in de thuiswedstrijd tegen Orlando. Harden had er zin in: hij bewoog meteen een pak meer dan hij in zijn laatste wedstrijden voor Houston deed en ook zijn statistieken waren er naar. Met 32 punten, 14 assists en 12 rebounds liet hij meteen een heel stevige triple-double optekenen. Brooklyn won met 122-115. Waren er nog opvallende uitslagen? Wel, Philadelphia heeft het moeilijk sinds een blessuregolf de kop op stak. Dat werd ook nog eens bevestigd in Memphis. De 76ers speelden een sterk vierde kwart, maar schoten net tekort. Het werd 106-104. Miami ging in eigen huis dan weer zwaar onderuit tegen Detroit met 100-120. In eigen land stond er ook een affiche op het programma om vingers en duimen van af te likken: Oostende - Antwerp. Na een betere start van de tweede helft liep Oostende uit. De voorsprong zwelde zelfs nog aan, Antwerp slaagde er niet meer in om een vuist te maken. Zo pakte de kustploeg de overwinning met 79-64.