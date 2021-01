Heel wat basketbal in de NBA deze nacht: Antetokounmpo tegen Irving/Durant/Harden, LeBron James tegen Stephen Curry

Deze avond en nacht zal er heel wat spektakel zijn in de NBA. Er worden namelijk 9(!) wedstrijden afgewerkt en er zijn enkele krakers bij. Zo nemen de Milwaukee Bucks het op tegen de Brooklyn Nets en de LA Lakers spelen tegen de Golden State Warriors.

De Brooklyn Nets is een ploeg om in de gaten te houden dit seizoen. Naast Kyrie Irving en Kevin Durant kunnen ze sinds kort ook rekenen op James Harden. Vannacht wacht hun eerste echte topper, want dan spelen ze de Milwaukee Bucks van Giannis Antetokounmpo.

Ook de LA Lakers, de beste ploeg op dit moment met 11 overwinningen en 3 nederlagen, komt opnieuw in actie. Met de Golden State Warriors krijgen zij geen makkelijke tegenstander voorgeschoteld, want Stephen Curry heeft al mooie dingen laten zien de voorbije weken.

Het wordt ook opnieuw uitkijken naar Jae'Sean Tate en de Houston Rockets. Tate krijgt dit seizoen heel wat minuten en de ex-speler van de Antwerp Giants was enkele dagen geleden nog goed voor een double-double. De Rockets nemen het op tegen de Chicago Bulls.

Andere wedstrijden:

Orlando Magic - New York Knicks

Minnesota Timberwolves - Atlanta Hawks

San Antonio Spurs - Portland Trail Blazers

Phoenix Suns - Memphis Grizzlies

Dallas Mavericks - Toronto Raptors

Detroit Pistons - Miami Heat