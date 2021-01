James Harden en Kevin Durant halen het van Giannis Antetokounmpo na spektakelstuk, Luka Doncic en Dallas Mavericks onderuit tegen Toronto Raptors

Deze nacht stonden de Milwaukee Bucks en de Brooklyn Nets tegenover elkaar in een echte topper in de NBA. De Nets haalden het met 123-125 na onder meer een straffe prestatie van James Harden.

James Harden voelt zich duidelijk goed bij de Brooklyn Nets. In zijn eerste wedstrijd voor zijn nieuwe ploeg was hij al goed voor een triple-double en ook tegen de Milwaukee Bucks maakte Harden indruk.

Zo was hij goed voor 34 punten en 12 assists. Ook Durant deed zijn duit in het zakje met 30 punten. Uiteindelijk haalden de Brooklyn Nets het met 123-125 van de Bucks. Antetkounmpo haalde 34 punten en 12 rebounds voor Milwaukee, maar het was dus niet voldoende voor de overwinning.

Dallas Mavericks - Toronto Raptors

Luka Doncic maakt opnieuw indruk dit seizoen, maar vannacht had hij en zijn ploeg het knap lastig tegen de Toronto Raptors. Doncic scoorde 15 punten, gaf 9 assists en pakte 7 rebounds, maar de Mavericks verloren wel met 93-116 van de Toronto Raptors.

Detroit Pistons - Miami Heat: 107-113

San Antonio Spurs - Portland Trail Blazers: 125-104