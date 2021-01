WK 3x3-basketbal zal volgend jaar plaatsvinden in Antwerpen

Er komt opnieuw een groot sportevenement naar Antwerpen. In 2022 zal het WK 3x3-basketbal namelijk plaatsvinden op de Groenplaats. De laatste winnaars waren China bij de vrouwen en de Verenigde Staten bij de mannen.

In 2022 komt het WK 3x3-basketbal naar ons land. Het sportevenement zal namelijk plaatsvinden in Antwerpen op de Groenplaats. Volgens Sporza had vorig jaar het EK 3x3-basketbal moeten doorgaan in Antwerpen, maar het werd toen afgelast door het coronavirus.