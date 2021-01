🎥 Utah boekt nu al zesde zege op rij, Meesseman klopt Mestdagh en Aalst heeft 1 puntje bonus in de beker

Basketbal op verschillende fronten. Utah maakt grote sier in de NBA, in de Euroleague nam Meesseman het op tegen haar landgenote Mestdagh en in de Beker van België was er het treffen tussen Bergen en Aalst. Okapi boekte een uitzege met welgeteld één puntje verschil.

Eerst naar Amerika, waar voorbije nacht slechts twee wedstrijden op het programma stonden. New Orleans kon in Utah rekenen op een goede Zion Williamson (32 punten), maar dan nog was Utah veel te sterk met 118-102. Voor Utah al de zesde overwinning op rij, het heeft nu tien van zijn eerste veertien wedstrijden gewonnen. In het andere duel maakte Denver komaf met Oklahoma met 119-101. In de kwartfinales van de Beker van België stond de heenmatch Bergen - Aalst op het programma. Bergen deelde aanvankelijk de lakens uit en leidde aan de rust met 16 punten. Bij het ingaan van het laatste kwart oogde de situatie nog altijd comfortabel voor de thuisploeg met een kloof van 12 punten. Dan kwam de Aalsterse remonte pas echt op gang. Kuta bezorgde Aalst in de slotseconden een 79-80-overwinning. Damesbasketbal dan: in de Euroleague stond Emma Meesseman met Ekaterinburg tegenover het Italiaanse Schio van Kim Mestdagh. Wie van de twee Belgian Cats zou aan het langste eind trekken? De ploeg van Meesseman, zo bleek. Ekaterinburg ging in Schio vlot winnen met 58-74. Meesseman maakte 10 punten, Mestdagh 5.