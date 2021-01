Derde keer pech voor Belgian Jana Raman: "Stresserende tijden"

Belgian Cat Jana Raman kan ook nu niet spelen met haar Spaanse ploeg Estudiantes Madrid. Het is al de derde keer in een maand tijd dat dit gebeurt.

Begin januari verdween een wedstrijd van de agenda door corona. Daarna kon er niet gespeeld of getraind worden door de hevige sneeuwval. Na de eerste match van 2021 loopt het nu opnieuw fout voor Raman en haar ploeggenoten.

“Vorige week was er eindelijk de eerste partij van 2021, maar na een nieuwe testronde is er een ploegmaat positief op Covid-19 en moeten we tien dagen in quarantaine”, vertelt Raman aan Het Nieuwsblad.

De quarantaine kruist voorlopig de matchen van de Belgian Cats niet, die worden tussen 4 en 6 februari gespeeld. Tot 27 januari moet Raman voorlopig in quarantaine blijven. “Het zijn stresserende tijden waarin we jammer genoeg weinig kunnen trainen en matchen betwisten.”