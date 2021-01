Brooklyn Nets (met Harden, Durant en Irving) verliezen van Cleveland Cavaliers, LA Clippers komen naast LA Lakers in het klassement

Een serieuze stunt in de NBA deze nacht. De Brooklyn Nets speelden namelijk voor het eerst met Harden, Durant en Irving in de basis, maar ze zijn er niet in geslaagd om de Cleveland Cavaliers te kloppen. Het werd 135-147 na een spektakelwedstrijd met twee verlengingen.

Voor het eerst konden de Brooklyn Nets deze nacht rekenen op het trio Harden, Durant en Irving. Ze zorgden samen voor heel wat punten, maar het was niet voldoende voor de overwinning. Cleveland haalde het met 135-147 dankzij een uitstekende prestatie van Sexton. Hij was goed voor 42 punten. De LA Clippers zijn dan weer uitstekend op dreef. Ze wonnen deze nacht hun 11de wedstrijd van het seizoen, 96-115 tegen de Sacramento Kings, en daardoor komen ze samen met de LA Lakers aan de leiding in het klassement. Bij de Houston Rockets loopt het dan weer helemaal mis dit seizoen. Na het vertrek van James Harden lijken ze het moeilijk te hebben en ook vannacht werd niet gewonnen. Het werd een 109-103 nederlaag tegen de Phoenix Suns. Jae'Sean Tate (ex-Antwerp Giants) speelde de meeste minuten van alle spelers van de Rockets deze nacht en hij was daarin goed voor 9 punten en 6 rebounds. Andere wedstrijden: Dallas Mavericks - Indiana Pacers: 124-112 Boston Celtics - Philadelphia 76ers: 109-117 Detroit Pistons - Atlanta Hawks: 115-123 Orlando Magic - Minnesota Timberwolves: 97-96 Miami Heat - Toronto Raptors: 111-102 San Antonio Spurs - Golden State Warriors: 99-121