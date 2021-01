Echte kraker op het programma in de NBA: LeBron James en Anthony Davis nemen het op tegen Giannis Antetokounmpo

Deze nacht staat er een echter topper op het menu in de NBA. De LA Lakers nemen het op tegen de Milwaukee Bucks. Het is dus een duel tussen de misschien wel twee grootste sterren uit de Amerikaanse basketbalcompetitie: LeBron James tegen Giannis Antetokounmpo.

De LA Lakers en de Milwaukee Bucks zijn allebei niet slecht aan het nieuwe seizoen begonnen. De LA Lakers staan op 11 overwinningen en 4 nederlagen, terwijl de Milwaukee Bucks aan 9 overwinningen en 5 nederlagen zitten.

Het belooft dus een spannende wedstrijd te worden en in de wedstrijd is er misschien nog wel een persoonlijke strijd tussen LeBron James en Giannis Antetokounmpo. Beide spelers worden gezien als de grote sterren in de NBA. LeBron James was dit seizoen al goed voor gemiddeld 23.7 punten per wedstrijd, terwijl Antetokounmpo aan 27.2 punten per wedstrijd zit.

Toch zouden de LA Lakers in de breedte sterker moeten zijn dan de Milwaukee Bucks. Naast LeBron James zijn er namelijk nog andere sterren zoals Anthony Davis, Kyle Kuzma en Montrezl Harrell. Bij de Bucks is het naast Antetokounmpo wel uitkijken naar Jrue Holiday en Khris Middleton.

New Orleans Pelicans vs Utah Jazz en New York Knicks vs Golden State Warriors

Naast de absolute topper zijn er nog twee andere wedstrijden deze nacht. De New Orleans Pelicans (5 overwinningen, 8 nederlagen) nemen het op tegen revelatie Utah Jazz (10 overwinningen, 4 nederlagen) terwijl de New York Knicks (7 overwinningen, 8 nederlagen) tegen de Golden State Warriors van Stephen Curry (8 overwinningen, 6 nederlagen) moeten spelen.