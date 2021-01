🎥 Fantastisch uitrapport Lakers blijft ook in topaffiche overeind dankzij LeBron James

Het is historisch wat de LA Lakers dit seizoen aan het doen zijn op verplaatsing. Hun reeks kwam wel in het gedrang, want ze stonden voor een moeilijke trip naar Milwaukee. Dankzij de 34 punten van LeBron James konden ze de Bucks wel de baas.

Milwaukee - LA Lakers, dat is ook Giannis Antetokounmpo vs LeBron James. Beiden waren ze de topschutter in hun team. Antetokounmpo maakte 25 punten, maar LeBron scoorde dus nog een stukje meer en dat bezorgde de Lakers de overwinning. Voor LA is het de achtste uitzege op rij. Het is de eerste keer dit seizoen dat LeBron James zo veel punten scoorde.

Nog twee andere duels werden afgewerkt in de NBA. De Lakers zijn niet het enige team die het goed doen, want ook bij Utah blijven ze winnen. Utah beschikte met Donovan Mitchell ook een speler die schitterde: de guard maakte 36 punten. Utah klopte New Orleans met 129-118. Utah boekte zo al zijn zevende overwinning op rij.

New York toont dit seizoen ook beterschap onder coach Tom Thibodeau. Dat werd nog een keer bevestigd: de Knicks gingen met 104-119 winnen bij Golden State.