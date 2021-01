Dit weekend staan kwartfinales van beker op programma: "Oostende is kwetsbaar"

Dit weekend staan in de EuroMillions Basketball League de kwartfinales van The EuroMillions Cup, zoals de Beker van België nu heet, op de agenda.

In een dubbel duel van heen- en terugwedstrijd worden de halvefinalisten aangeduid. Met Antwerp Giants tegen Filou Oostende staat een finale avant-la-lèttre te spelen.

"Een alles of niets dubbele confrontatie”, weet Vincent Kesteloot te vertellen aan Het Laatste Nieuws. "Het spelen van de bekerfinale is één van de hoofddoelen dit seizoen. Met Oostende treffen we meteen de topfavoriet. Maar dat hoeft geen nadeel te zijn. De uitschakeling van de landskampioen kan ons enkel meer vertrouwen geven."

Volgens Kesteloot moeten de Giants hun fysieke kwaliteiten gebruiken. “Oostende is kwetsbaar, dat hebben we in het eerste onderlinge duel gemerkt. We moeten de tegenstander zenuwachtig maken, we moeten Oostende uit zijn comfortzone halen."