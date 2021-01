Ismaël Bako haalt het in Euroleague van Sam Van Rossom

Het Franse Vileurbanne heeft op de 21ste speeldag van de Euroleague in eigen huis gewonnen van het Spaanse Valencia.

Ismaël Bako (Vileurbanne) speelde donderdagavond tegen Sam Van Rossom (Valencia). Bako was goed voor 4 punten, Van Rossom scoorde 9 punten.

In het tweede quarter kon Villeurbanne enkele puntjes uitlopen (40-34). Valencia probeerde gelijke tred te houden, maar Vileurbanne bleef een kleine voorsprong houden (61-54). In het slotquarter kwam daar geen verandering meer in. Valencia verloor met 90-77 door maar liefst 19 balverliezen.

Bako speelde 12 minuten mee en plukte ook nog 4 rebounds. Van Rossom voegde aan zijn negen punten nog 2 rebounds en 3 assists toe, in 22 minuten.