Zeges voor Philly (met sterke Embiid) en LA Clippers, Aalst door in Beker en Oostende klopt Giants opnieuw

Topbasketbal weer op verschillende fronten. De Philadelphia 76ers en de LA Clippers hebben op eigen terrein een overtuigende overwinning geboekt. Brooklyn blijft nog moeizaam op gang komen. In België ging de aandacht naar de Beker, met een sterke Mihailovic bij Aalst en een zege voor Oostende.

Philadelphia - Boston was in de VS een aantrekkelijke affiche. Elke ploeg had één speler die het team nadrukkelijk op sleeptouw nam. Bij Philadelphia was dat Embiid (38 punten), bij Boston Jaylen Brown (42 punten). Embiid kreeg het meest hulp van zijn ploegmaats, Philadelphia won met 122-110. Na enkele matchen met veel blessureleed komen de Sixers opnieuw op dreef.

De LA Clippers rekenden dan weer af met Oklahoma. De tandem Kawhi Leonard - Paul George was in totaal goed voor 60 punten bij de Clippers. Daar kon OKC niet tegen op. De Clippers haalden het met 120-106. Brooklyn verloor voor de tweede maal in enkele dagen tijd van Cleveland. De 38 punten van Irving waren tevergeefs. De Cavs zegevierden met 125-113.

MIHAILOVIC HELD VAN AALST

Vier wedstrijden ook in de kwartfinales van de Beker van België. Bij één ontmoeting ging het al om een terugmatch en dat was die tussen Aalst en Bergen. Aalst had de heenmatch met 79-80 gewonnen. Diezelfde score stond ook in Aalst in het slot op het bord.

Een fenomenale Mihailovic, absolute uitblinker met liefst 45(!) punten, trok Okapi over de streep. De thuisploeg won met 85-83 ook het tweede duel en plaatste zich voor de halve finales. De competitieduels meegerekend won Oostende al voor een derde keer van Antwerp, deze keer met 64-55. Mechelen ging winnen in Limburg met 67-91. Leuven bleef thuis Charleroi de baas met 84-73.