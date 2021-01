🎥 Nog eens 'Dame Time' met bijna een veertiger, Oostende schakelt Antwerp uit in Beker van België

'Dame Time', zowat alle basketfans weten wel wat dat betekent. Dat staat gelijk aan een weergaloze prestatie van Damian Lillard. Tegen New York flirtte de guard met een veertiger. In eigen land was er spanning in de Beker. Antwerp Giants moest opnieuw de duimen leggen voor Oostende.

Milwaukee moest opboksen tegen het forward-duo Hunter-Collins van Atlanta. Hunter maakte 33 punten, maar dat was onvoldoende om de 129-115-zege van Milwaukee te voorkomen. Kawhi Leonard schitterde in het Staples Center bij de LA Clippers. Oklahoma beet wel van zich af, maar schoot zo toch tekort en verloor met 108-100. Voorts vielen in de NBA nog de 39 punten van Lillard tegen New York op (116-133 voor Portland).

Antwerp moest in de Beker van België een kloof van negen punten goedmaken en had dit seizoen al drie keer van Oostende verloren. De Giants zouden dan wel zeker gretig uit de startblokken schieten? Daar viel niets van te merken, want na het eerste kwart stond het 7-23 en had Oostende de kwalificatie al op zak. Na die rampzalige start milderde Antwerp nog tot 58-63, maar de bekerhouder kon de uitschakeling niet vermijden.

Net als Oostende plaatste ook Leuven zich voor de halve finales, al moest het hiervoor zwoegen. Het had zijn heenmatch met 11 punten verschil gewonnen, maar tegenstander Charleroi trok in het laatste kwart van de terugmatch de scheve situatie bijna recht. Het werd 80-71 voor Charleroi, Leuven hield nog 2 puntjes over. Mechelen verloor thuis met 68-71 van Limburg, maar was al vrijwel zeker van kwalificatie.