Een nieuw avontuur in Frankrijk voor zowel Manu Lecomte als Julie Allemand

Manu Lecomte is toe aan een nieuw buitenlands avontuur. Hij heeft al wat omzwervingen op de teller staan en gaat nu basketbal spelen in Frankrijk. Hetzelfde geldt overigens voor Julie Allemand, die terugkeert maakt naar een ex-ploeg.

Lecomte heeft al in Amerika gespeeld, in het NCAA bij Baylor en in de D-League bij de Agua Caliente Clippers. Nadien volgde een verhuis naar Europa, met passages bij Murcia en Gran Canaria in Spanje en bij Frankfurt in Duitsland.

In Frankfurt was Lecomte alweer enkele weken weg en nu heeft hij dus een nieuwe club gevonden. Doordat Justin Bibbens meerdere weken out is, was Pau op zoek naar een nieuwe spelverdeler. Die heeft het nu in de persoon van Manu Lecomte.

Justin Bibbins out plusieurs semaines (cheville) est remplacé par le meneur de jeu 🇧🇪 Emmanuel Lecomte (1.80m, 25 ans)

In het damesbasketbal gaat Julie Allemand volgend seizoen weer aan de slag bij Lyon. Dit seizoen speelt ze in Frankrijk voor Montpellier, maar volgend seizoen keert ze terug naar de ploeg waarmee ze in 2019 de titel veroverde. Eigenaar van Lyon is overigens basketballegende Tony Parker.