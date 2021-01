Bergen haalt het net niet in eerste groepswedstrijd Europe Cup

Bergen nam het in haar eerste groepswedstrijd in de Europe Cup op tegen het Italiaanse Reggio Emilia. De Belgische club deed het niet slecht, maar op het einde waren de Italianen net iets te sterk. Het werd 69-70.

Een gemiste start dus voor Bergen, maar morgen krijgen ze een nieuwe kans om de eerste zege binnen te halen. Dan nemen ze het op tegen het Hongaarse Körmend. Vrijdag wacht dan weer een wedstrijd tegen het Griekse Iraklis.

First game back and it's a thriller!@PallacReggiana squeeze past @mons_hainaut for the 🇼 in the #FIBAEuropeCup opener! 🙌