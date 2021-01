Jae'Sean Tate en de Houston Rockets tegen de Washington Wizards, LA Clippers willen opnieuw naast LA Lakers komen

Er staan deze nacht drie wedstrijden op het programma in de NBA. De LA Clippers krijgen de kans om terug naast de LA Lakers te komen in het klassement, maar dan moet wel gewonnen worden tegen de Atlanta Hawks. De Houston Rockets spelen dan weer tegen de Washington Wizards.

De speeldag van vannacht wordt afgetrapt met een leuk duel tussen de LA Clippers en de Atlanta Hawks. De Clippers kunnen hun veertiende overwinning van het seizoen boeken en zo naast de LA Lakers komen in het klassement. De Atlanta Hawks van sterspeler Trae Young zullen hun huid echter duur willen verkopen.

Ook Jae'Sean Tate komt vannacht in actie. De ex-speler van de Antwerp Giants neemt het met de Houston Rockets op tegen de Washington Wizards van Bradley Beal. Beide ploegen staan op een negatief record, want de Wizards hebben drie overwinningen en negen nederlagen, terwijl de Rockets aan zes overwinningen en negen nederlagen zitten.

De laatste wedstrijd van deze nacht is tussen de New York Knicks en de Utah Jazz. Utah is een revelatie dit seizoen, want de ploeg staat op een mooie derde plaats in het westen met twaalf overwinningen en vier nederlagen. De New York Knicks zijn aan een wisselvallig seizoen bezig met acht overwinningen en tien nederlagen.