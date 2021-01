NBA deel 1: LeBron James maakt indruk tegen Cleveland Cavaliers, Detroit Pistons zorgen voor verrassing tegen Philadelphia 76ers

De LA Lakers hebben deze nacht met 115-108 gewonnen van de Cleveland Cavaliers. Eén van de grote sterren was opnieuw LeBron James, want hij scoorde maar liefst 46 punten en was daarnaast nog goed voor 8 assists en 6 rebounds. Hieronder vindt u deel één van de wedstrijden deze nacht.

LeBron James mag dan al wel 36 jaar oud zijn, maar toch blijft hij één van de grote sterren in de NBA. Vannacht heeft hij het nog maar eens bewezen, want James was goed voor 46 punten (waaronder 7 driepunters), 8 assists en 6 rebounds. De LA Lakers haalden het uiteindelijk met 115-108 van de Cleveland Cavaliers. De grootste verrassing van deze nacht kwam er bij de Detroit Pistons. Zij hebben nog maar hun vierde overwinning van het seizoen geboekt tegen de Philadelphia 76ers, die dan weer wel uitstekend aan het seizoen bezig zijn met 12 overwinningen en 6 nederlagen. De Pistons wonnen met 104-119 dankzij 28 punten van Wright en 25 punten van Grant. Andere wedstrijden: Toronto Raptors - Indiana Pacers: 114-129 Charlotte Hornets - Orlando Magic: 108-117