Voorzitter Antwerp Giants niet te spreken over prestatie van zijn ploeg: "Als er spelers vervangen moeten worden, zal het gebeuren"

De Antwerp Giants zijn er het voorbije weekend opnieuw niet in geslaagd om te winnen tegen Oostende. Op zich is het geen schande, maar de manier waarop doet de wenkbrauwen fronsen bij voorzitter Bjorn Verhoeven.

Hij is niet te spreken over de prestatie van de ploeg. "We weten dat Oostende beter is, maar het gebrek aan inzet en de desinteresse was nauwelijks te geloven. Met onze fans in de zaal zou het waarschijnlijk nooit gebeurd zijn, maar het mag geen excuus zijn", vertelde Verhoeven in een interview bij Sporza.

Ondanks de mindere prestaties gelooft Verhoeven volop in coach Christophe Beghin. "Wij hebben vertrouwen in hem, zijn assistenten en de sportief manager. Bij de spelers zullen we vervangingen doen als het nodig is. Wie enkel voor zijn eigen cijfers speelt, moet hier niet spelen."