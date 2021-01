Bondscoach Dario Gjergja maakt zijn selectie voor Belgian Lions bekend

De Belgian Lions spelen volgende maand in Litouwen een de laatste twee kwalificatiewedstrijden voor het EK. Bondscoach Dario Gjergja maakte zijn preselectie bekend.

Kevin Tumba (Kolossos, schouder) is niet inzetbaar. Sam Van Rossom (Valencia) heeft Euroleague verplichtingen. Ismael Bako, die ook op de lijst staat, moet ook aantreden in de Euroleague. De sportieve staf bekijkt evenwel of de center van ASVEL Villeurbanne alsnog kan gebezigd worden. Quentin Serron maakt na een knieblessure eerstdaags zijn comeback en werd in de preselectie opgenomen.

De Belgian Lions wonnen in november in Vilnius van Tsjechië en verloren van Litouwen. Met drie zeges uit vier matchen voert het team van bondscoach Dario Gjergja de stand in poule C aan.

In februari spelen ze in Vilnius nog tegen Denemarken (20/2) en Tsjechië (22/2). De Lions hebben nog één overwinning nodig voor het EK van 2022. Dat wordt in 2022 (1 tot 18 september) gespeeld in Tsjechië (Praag), Georgië (Tbilisi), Duitsland (Keulen/Berlijn) en Italië (Milaan).

Dit zijn de 24 namen:



Thomas Akyazili (Bahçesehir Istanbul)

Ismael Bako (ASVEL Lyon)

Vrenz Bleijenbergh (Antwerp Giants)

Khalid Boukichou (BCM Gravelines)

Haris Bratanovic (Oostende)

Servaas Buysschaert (Oostende)

Seppe D’Espallier (Leuven Bears)

Maxime De Zeeuw (Hapoel Holon)

Leander Dedroog (Limburg United)

Pierre-Antoine Gillet (Oostende)

Michael Gilmore (Oostende)

Vincent Kesteloot (Antwerp Giants)

Tim Lambrecht (Charleroi)

Emmanuel Lecomte (Pau-Orthez)

Alexandre Libert (Charleroi)

Ajay Mitchell (Limburg United)

Jean-Marc Mwema (Oostende)

Retin Obasohan (Basketball Nymburk)

Jean Salumu (Rasta Vechta)

Loïc Schwartz (Oostende)

Quentin Serron (Bilbao)

Jonathan Tabu (Basket Manresa)

Andy Van Vliet (BC Siauliai)

Hans Vanwijn (Dijon)