Filou Oostende speelt laatste Europese wedstrijd: "Hongerig naar tweede zege"

Vanavond sluit Filou Oostende de campagne van de Champions League af met een thuiswedstrijd tegen het Turkse Darussafaka. De heenwedstrijd werd met 79-74 verloren.

Oostende heeft er veel zin in om de campagne af te sluiten met een overwinning. “Zeker weten”, zegt Thomas Welsh aan Het Laatste Nieuws. “We zijn hongerig naar een tweede zege in deze competitie. Jammer genoeg zijn we al uitgeschakeld, maar we willen toch nog een sterke prestatie neerzetten.”

Welsh is bezig aan zijn eerste avontuur buiten zijn thuisland Amerika. “Hoe dan ook was het een mooie ervaring om tegen een aantal topclubs uit verschillende landen te hebben gespeeld, elk met hun eigen stijl. Het is misschien niet helemaal gelopen zoals we hadden gehoopt, maar ik ben ervan overtuigd dat we als team sterker zijn geworden.”

Oostende won de afgelopen weken vier keer van uitdager Antwerp Giants en lijkt daarmee kandidaat om dit seizoen de dubbel te pakken. “Hopelijk kunnen we ook tegen Darüssafaka nog wat progressie boeken met het oog op de rest van het seizoen.”