LA Clippers weten opnieuw wat verliezen is, Jae'Sean Tate en Houston Rockets halen het van Washington Wizards

Er werden deze nacht drie wedstrijden afgewerkt in de NBA. Zo hebben de LA Clippers verloren van de Atlanta Hawks, haalden de Houston Rockets het van de Washington Wizards en won ook de Utah Jazz van de New York Knicks.

De LA Clippers weten opnieuw wat verliezen is. De ploeg verloor met 99-108 van de Atlanta Hawks. George en Leonard waren er niet bij, terwijl Trae Young goed was voor 38 punten bij de Hawks. Zo komen de Clippers niet naast de LA Lakers in het klassement.

De Houston Rockets haalden het deze nacht dan weer van de Washington Wizards. Het werd 88-107. Cousins (19 punten, 11 rebounds) en John Wall (24 punten) waren de uitblinkers. Jae'Sean Tate was in 28 minuten goed voor 3 punten en 7 rebounds.

De laatste match ging tussen de New York Knicks en revelatie Utah Jazz. De Jazz wonnen met 94-108 en komen zo naast de LA Clippers in het klassement. Rudy Gobert was de grote man met 18 punten en 19 rebounds.