🎥 Sterke LeBron ziet hoe Harris Lakers nederlaag aansmeert, Oostende en Bergen winnen in Europa

De LA Lakers zijn buitenshuis dan toch niet onfeilbaar. Nochtans nam LeBron James zijn ploeg weer op sleeptouw en zat een nieuwe uitzege er echt wel in. De score van Harris in de slotseconden was het Philadelphia dat mocht vieren.

Met Philadelphia en de LA Lakers stond de nummer één uit beide Conferences tegenover mekaar. LeBron James was erop gebrand om de titelverdediger naar de zege te stuwen in deze topaffiche en maakte 34 punten. Door de jumper van Harris op drie seconden van het einde werd het echter 107-106. Een late driepuntpoging van Davis was tevergeefs.

Milwaukee wist buitenshuis wel te winnen. Het behaalde tegen Toronto zijn elfde overwinning van het seizoen met 108-115. Giannis Antetokounmpo strandde op één assist van een triple-double. Voorts valt op hoe Utah blijft winnen. Het zit nu al aan tien zeges op rij nadat het Dallas klopte met 116-104.

Elders kwamen er met Oostende en Bergen twee Belgische teams in actie in Europa. Oostende was al zeker van de uitschakeling in de Champions League. In zijn laatste match toonde het wel zijn plek op dat niveau waard te zijn. Het was een spannende bedoening tegen het Turkse Darussafaka. Oostende begon met een voorsprong van één puntje aan het laatste kwart en dat was ook aan het einde het verschil. Het werd 77-76.

BERGEN HOUDT KANSEN GAAF

Bergen heeft in zijn tweede groepswedstrijd in de FIBA Europe Cup zijn kansen op kwalificatie gaaf gehouden. Na de nederlaag tegen het Italiaanse Reggio Emilia moest er gewonnen worden van 's Hertogenbosch. Dat gebeurde ook, mét verve. Bergen nam met 83-66 de maat van de Nederlanders en speelt vrijdag tegen het Griekse Iraklis met een plek in de volgende ronde als inzet.