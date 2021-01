Dochter van Dennis Rodman wordt voetbalprof in Soccer League

Trinity Rodman, dochter van NBA-superster Dennis Rodman, werd als jongste prof gedraft in de National Women's Soccer League.

Rodman blijft ook jaren na zijn carrière een hot item in de Verenigde Staten en ver daarbuiten. Zijn achttienjarige dochter Trinity is als jongste ooit gedraft als voetbalprof.

De vergelijking met haar pa ziet ze best wel zitten. "Hij was een geweldige atleet. Ik heb de genen van mijn vader, maar ik wil mijn naam maken als Trinity Rodman en niet als de dochter van... Ik wil mijn eigen weg gaan, zegt ze zelfverzekerd bij ESPN.

"Het moeilijkste zal altijd die vergelijking zijn, de hoge verwachtingen omdat hij een legende was. Ik zie dat niet helemaal los, maar ik maak wel een onderscheid. Hij was een succesvolle speler in de NBA, ik wil succesvol zijn in de NWSL.”