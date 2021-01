Nathan Kuta voelt zich goed bij Aalst: "Hier treed ik uit mijn comfortzone"

Okapi Aalst moet zaterdag op verplaatsing in de EuroMillions Basketball League naar Leuven Bears.

Okapi Aalst verraste door Mons-Hainaut uit te schakelen in de beker. “Wat we tegen Bergen presteerden, gaf een fantastisch gevoel", vertelt Nathan Kuta aan Het Laatste Nieuws. "Ook van mijn winnende korf in Bergen heb ik enorm genoten. De coach heeft ons deze week gezegd dat we goed bezig zijn. Maar het kan heel snel weer omdraaien. Als we dit niveau kunnen aanhouden tot het einde van het seizoen zijn we een topploeg. En dat willen we toch allemaal zijn."

"Ik voel me supergoed in Aalst. Alles is fantastisch. In Limburg mocht ik doen wat ik wou, alles was goed. Hier treed ik uit mijn comfortzone. De coach is een oude ervaren man. Aalst is een ervaren spelersgroep. Zij zitten tien jaar verder dan ik en willen me iets bijleren. Dat is een enorm voordeel."

Kuta is veel meer dan een basketbalspeler. Hij verzorgt zichzelf heel goed en laat dat ook graag blijken. "Iedereen lacht met mijn gewichtjes, maar ik heb een berenlichaam om te verzorgen. Ik train heel veel op kracht. Er moet nog een kilogram af. Ik gebruik mijn lichaam in een wedstrijd. Na mijn blessure heb ik tijd nodig gehad. Nu ben ik eindelijk opnieuw mezelf. Ik voel me ook helemaal thuis in Aalst. Sinds een maand heb ik een hondje. Iedereen hier helpt je. Ik heb nog geen enkel nadeel gevonden in Aalst."