Nieuwe nederlaag voor de LA Lakers: Opstootje tussen Lebron en Griffin voor flop

De Lakers verloren donderdag met 107-92 van Detroit. LA speelde zonder Anthony Davis. Het was de tweede nederlaag op rij voor de Lakers. Eerder werd verloren van Philadelphia.

Blake Griffin werd de man van de match bij Detroit. Hij scoorde 23 punten. Lebron James en Kyle Kuzma scoorden er elk 22 voor Los Angeles.

De ploeg van Lebron blijft derde in de Western Conference, met 14 overwinningen en 6 nederlagen.

Blake Griffin’s reaction to LeBron complaining about his flop 😂 pic.twitter.com/1tiv1573Ym