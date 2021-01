Keye Van der Vuurst heeft een bijzondere routine voor de match

Iedere topsporter heeft wel zijn eigen manier om tot rust te komen. Dat geldt ook voor Keye Van der Vuurst, de spelverdeler van Filou Oostende.

Filou Oostende is bezig aan een sterk seizoen. De afgelopen weken werd maar liefst vier keer op een rij gewonnen van grote concurrent Antwerp Giants. De kustjongens lijken dan ook op weg naar een nieuwe dubbel in de EuroMillions Basketball League.

Op de spelverdelersplek rekent Oostende naast generaal Dusan Djordjevic ook op de Nederlander Keye Van der Vuurst. Op de sociale media van de club is hij in een filmpje te zien waarin hij spreekt over zijn routine voor een wedstrijd.

Van der Vuurst is te zien op een balkon. "Als het weer een beetje ok is, kom ik hier om een frisse neus te halen en eventjes tot rust te komen", klinkt het bij Van der Vuurst. Na een lange aarzeling sluit hij af met de woorden: "En moksjes gluren."