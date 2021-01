Utah Jazz en LA Clippers lopen verder weg van Lakers in Western Conference

Afgelopen nacht hebben Utah Jazz en de LA Clippers hun wedstrijd gewonnen in de NBA. Dat betekent dat ze verder weg lopen van de Lakers, die hun vorige twee wedstrijden verloren hebben.

Utah Jazz moest het opnemen tegen de staartploeg Dallas Mavericks. De thuisploeg kwam geenenkel moment in de problemen en stond bijna heel de wedsrijd 15 punten voor. Uiteindelijk werd er met 120-101 gewonnen. Bojan Bogdanovic zorgde voor 32 punten, Rudy Hobert voor 17 punten maar wel voor 12 rebounds.

De Clippers wonnen op de openingsspeeldag van de Lakers en zitten nog altijd in het goede ritme. Orlando Magic was geen partij voor hetn, het werd 90-116. Paul George was met 26 punten, 9 rebouds en 5 assists de absolute MVP van de wedstrijd.

In de Eastern Conference wonnen de Philadelphia 76ers van de Minnesota Timberwolves. Tot halverwege het tweede kwart konnne de Timberwolves nog gelijke tred houden maar vanaf het derde kwart stoomden de 76ers weg tot een 94-118 overwinning.

De Brooklyn Nets blijven in het spoor van de 76ers want ze wonnen hun partij tegen Oklahoma City Thunder met een indrukwekkende score van 125-147. Wie anders dan James Harden was de topschutter van de partij. The Beard maakte 25 punten, had 10 rebounds en gaf 11 assists.