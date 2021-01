Voorzitter Antwerp Giants kwaad: "Zo verliezen kan niet"

Antwerp Giants verloor zondag voor de vierde keer op rij van Filou Oostende. Twee keer voor de competitie en twee keer voor de beker.

Antwerp Giants was in de Beker van België titelverdediger, maar verloor in de kwartfinale twee keer van Oostende. “Oostende kan beter zijn, maar verliezen zoals vorige zondag kan niet”, vertelt voorzitter Bjorn Verhoeven aan Het Nieuwsblad.

En dus moet er hoe dan ook een reactie komen. “Er was te weinig grinta, zeg maar. Dat hebben we met de raad van bestuur duidelijk gemaakt aan de coaching staf en de selectie. Neen, de sportieve staf staat niet ter discussie. Concreet komt het hierop neer: we willen een reactie zien in de wedstrijd zaterdag tegen Kangoeroes Mechelen. Meer inzet en collectiviteit ook.”

Na de wedstrijd van zaterdag is Antwerp Giants twee weken vrij, door onder andere de EK-kwalificatiewedstrijden van de Belgian Lions. In die periode wordt ook besproken over de Amerikaan Sterling Gibbs, die op proef is, mag blijven.