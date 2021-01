Eddy Casteels ontgoocheld over zijn ploeg: "We hebben een les gekregen"

In de EuroMillions Basketball League verloor Leuven Bears in eigen huis van Okapi Aalst met duidelijke 59-81-cijfers. Coach Eddy Casteels baalde van de nederlaag.

De cijfers waren onthutsend. Leuven werd op alle vlakken gedomineerd. "We hebben een les gekregen in aanval en een les in verdedigen", vertelt coach Eddy Casteels aan HLN.

Veel meer is er dan ook niet te zeggen over zijn ploeg. "Het mentale aspect was ondermaats. Bij Okapi zag ik spelers die voor elkaar zwoegden. Mijn spelers konden het uitleggen en excuses zoeken. Een pluim ook voor Okapi. Als er één ploeg is die Oostende dit seizoen kan storen, is het Okapi."

Leuven blijft uitkijken voor een vervanger van de doorgestuurde Haynes. "Er is een concrete piste, maar ik kan niet zeggen wanneer die definitief rond zal zijn. Overzeese autoriteiten zijn onvoorspelbaar."