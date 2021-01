Kim Mestdagh knalt zes driepunters binnen in competitiewedstrijd

Kim Mestdagh is bij Famila Schio in de Italiaanse competitie heel sterk bezig. Ondertussen is de Belgian Cat beste shotter van driepunters.

Belgian Cat Kim Mestdagh scoorde tegen Vigarano zes van haar negen pogingen van achter de driepuntlijn. Onze landgenote is in de Italiaanse competitie de beste driepuntschutter ondertussen. Ze scoort maar liefst 58 procent van haar pogingen. Kim Mestdagh werkt deze week in Portugal met de Belgian Cats de twee laatste kwalificatiewedstrijden voor het EK af.