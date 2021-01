🎥 'Dame Time' in Chicago en Lakers winnen klassieker met één punt na dol slot, Antwerp wint opnieuw derby

De woorden 'Dame Time' vallen recent weer behoorlijk vaak. Het wijst op Damian Lillard die een glansrol vervult. Dat was het geval op het terrein van Chicago. De affiche waar in de NBA het meest naar uitgekeken werd was Boston - LA Lakers. De Lakers wonnen met één punt verschil.

Nochtans begon Boston aan het laatste kwart met een voorsprong van zeven punten, maar het kon offensief nog weinig forceren in de laatste minuten. Bij 89-96 zag het er niet goed uit voor de thuisploeg. De Lakers vielen op hun beurt stil in de laatste anderhalve minuut en Boston naderde tot 95-96. Pogingen van Walker en Theis in de slotseconden leverden niets op, de Lakers trokken de overwinning over de streep.

Dat deed Portland eveneens in Chicago en daar had Damian Lillard alles mee te maken. Liefst 44 punten liet de point guard noteren. Dat was nipt voldoende voor winst. Chicago stond met 11 seconden te gaan 122-117 voor. Met twee driepunters maakte Lillard er alsnog 122-123 van, wat uiteraard voor vreugdetaferelen zorgde bij Portland. Minder vreugde bij Milwaukee: dat ging met 126-114 onderuit in Charlotte.

Ook in eigen land werd er gebasket. De Antwerp Giants hebben opnieuw de streekderby gewonnen tegen Mechelen Kangoeroes. Bij de rust was het nog 45-45. Nadien nam Antwerp afstand en won het met 84-72. Aalst boekte een eenvoudige zege in Leuven. Het werd 59-81.