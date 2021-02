🎥 Jokić ontploft en stopt reeks Utah terwijl ook combo Westbrook-Beal indruk maakt, Oostende wint ruim in eigen land

Er zijn van die dagen dat er geen houden aan is en Nikola Jokić simpelweg te sterk is. Zelfs ploegen die al elf keer op rij gewonnen hebben zijn dan niet meer veilig. Dat moest Utah aan de lijve ondervinden. Elders in de NBA verzorgden Westbrook en Beal het spektakel bij Washington.

Jokić zette meteen de toon en zorgde ervoor dat Denver bij de rust eigenlijk al gewonnen spel had. Dat zou betekenen dat Utah na elf overwinningen op voor het eerst weer eens zou kennismaken met de nederlaag. Die kwam er ook, met 128-117. Naar een man van de match was het niet lang zoeken. Met zijn 47 punten was Nikola Jokić kandidaat nummer 1.

Veel scorend vermogen en een dol slot in Washington-Brooklyn. Beal en Westbrook zorgden ervoor dat het in de laatste 10 seconden van 141-146 naar 149-146 ging. Westbrook scoorde zo 41 punten, Beal 37. Brooklyn-ster Durant had er ook 37, maar kocht daar dus niets mee. De LA Clippers en Philadelphia gingen winnen buitenshuis; De Clippers haalden het in New York met 115-129, Philadelphia klopte Indiana met 110-119.

In België werd het weekend zondag afgesloten met twee matchen waarin de winnende ploegen een ferme demonstratie gaven. Te beginnen met landskampioen Oostende. Dat lag bij Brussels tien punten voor in het derde kwart en zette dan nog een eindspurt in. Het werd 62-83. Limburg bracht tegen Luik nog een grotere kloof op het scorebord. Die partij eindigde op 85-55.