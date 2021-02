Belgian Cats kennen hun tegenstander op de Olympische Spelen

Dinsdagmorgen werd er door de FIBA geloot voor de indeling van de poules op de Olympische Spelen. De Belgian Cats kregen een mooie loting.

Dinsdagmorgen werd de loting voor de indeling van de poules op de Olympische Spelen geloot. De Belgian Cats zitten ingedeeld in poule C en krijgen Australië, China en Puerto Rico als tegenstanders.

Poule A bevat Canada, Spanje, Servië en Korea , terwijl poule B uit Frankrijk, Japan, Verenigde Staten en Nigeria bestaat.

Bondscoach Philip Mestdagh ziet zo bijna al zijn wensen uitkomen. Hij treft Japan en Nigeria niet. Enkel in de plaats van Australië had hij liever Spanje gezien. Met deze loting moet een plekje in de kwartfinale zeker mogelijk zijn.