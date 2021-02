LA Lakers halen het van Atlanta Hawks, Jae'Sean Tate speelt goede wedstrijd bij sterk Houston Rockets

Er kwamen deze nacht heel wat sterke ploegen in actie in de NBA. Zo kwamen onder meer de LA Lakers in actie. Ze namen het op tegen de Atlanta Hawks en ze haalden het ook met 107-99. Hieronder vindt u deel 1 van de uitslagen deze nacht.

Een belangrijke zege voor de LA Lakers. Ze wonnen met 107-99 van de Atlanta Hawks. LeBron James (21 punten, 9 assists), Anthony Davis (25 punten) en Montrezl Harrell (19 punten) maakten indruk. Door deze zege blijven de Lakers (16 overwinningen en 6 nederlagen) in het spoor van de LA Clippers (16 overwinningen en 5 nederlagen). De Houston Rockets hebben dan weer indruk gemaakt tegen de Oklahoma City Thunder. Het werd 136-106. Jae'Sean Tate (ex-Antwerp Giants) speelde bijna 23 minuten en was daarin goed voor 11 punten (5 op 6 field goals, 83,3%), 7 rebounds en 4 assists. Andere wedstrijden: Charlotte Hornets - Miami Heat: 129-121 Minnesota Timberwolves - Cleveland Cavaliers: 98 - 100 New York Knicks - Chicago Bulls: 102 - 110