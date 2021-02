Sterke collectieve prestatie Milwaukee Bucks, Phoenix Suns halen het van Dallas Mavericks na straffe driepunter in het absolute slot

De Milwaukee Bucks blijven in de buurt van de Philadelphia 76ers in het oosten van de NBA. De ploeg haalde het deze nacht met 106-134 van de Portland Trail Blazers na een goede collectieve prestatie. Hier is deel 2 van de voorbije nacht.

Milwaukee heeft deze nacht uitgehaald tegen de Portland Trail Blazers. Het werd 106-134. Er waren geen echte uitschieters bij de Bucks, maar zes spelers, waaronder Holiday (22 punten) en Antetokounmpo (18 punten) haalden wel de dubbele punten . Het duel tussen de Phoenix Suns en de Dallas Mavericks kende dan weer een zeer spannend einde. Het werd 109-108 voor de Suns na een driepunter van Devin Booker met nog één seconde op de klok. Chris Paul maakte indruk met 34 punten, 9 rebounds en 9 assists. Andere wedstrijden: Memphis Grizzlies - San Antonio Spurs: 133-102 Sacramento Kings - New Orleans Pelicans: 118-109