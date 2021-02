Tomas Van Den Spiegel ziet overwicht van Oostende niet snel doorbroken worden

Het Belgische basketbal wordt al jaren gedomineerd door Oostende. En dat zal moeilijker dan gedacht zijn om dat te doorbreken, vindt ook Tomas Van Den Spiegel.

Toch is er hoop dat het ook in Oostende eens fout kan lopen. “Ik vind het voorbarig om te zeggen dat het seizoen al beslist is", vertelt Tomas Van Den Spiegel aan Sporza. "Een seizoen verloopt in golven, met goeie en mindere periodes. Soms vallen de puzzelstukjes op een bepaald moment in elkaar en ben je het daarna weer kwijt. Het is nog heel vroeg en we mogen het vel van de beer nog niet verkopen voor hij geschoten is."

Bovendien heeft de kustploeg een fikse voorsprong op de tegenstanders. "Het is een publiek geheim dat Oostende met Dario Gjergja een ongelooflijk goeie coach heeft. Iedere speler heeft een heel specifieke rol en bij de rekrutering wordt ook gekeken naar wat er nodig is. De spelers moeten zich aanpassen aan het systeem."

En dat legde Oostende zeker geen windeieren. "De club heeft de voorbije jaren ook een reputatie opgebouwd in Europa, als opstapje naar beter. Spelers weten dat een jaartje Oostende geen kwaad kan. Als je daar presteert, wordt er internationaal naar je gekeken. Dat is zeker een voordeel bij de rekrutering."

Of iemand Oostende kan bedreigen is maar zeer de vraag. "Voor het Belgische basketbal zou het misschien goed zijn als de hegemonie doorbroken wordt, maar dat zullen ze in Oostende zien als een reden te meer om dat niet te laten gebeuren. Er zit veel trots in die ploeg om die reeks in stand te houden. Daar moet je ze toch wel heel veel krediet voor geven."