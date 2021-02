🎥 Van Vleet schrijft geschiedenis met 54(!) punten en Irving smeert LA Clippers nederlaag aan

Er zijn weer enkele duizelingwekkende prestaties neergezet. Fred Van Vleet bijvoorbeeld demonstreerde dat hij op een goede dag niet te stuiten is van achter de driepuntlijn. De ene bom na de andere hielp Toronto om Orlando te kloppen. Kyrie Irving loodste Brooklyn naar winst tegen de Clippers.

Hoewel het voorlopig niet het beste seizoen is voor Toronto werd de wedstrijd uit bij Orlando er wel eentje voor de geschiedenisboeken. Lowry had een triple-double (19 punten, 10 rebounds, 10 assists), maar Van Vleet deed nog straffer. Elf van zijn veertien driepuntpogingen waren raak en in totaal kwam de guard aan 54 punten. Nog nooit scoorde een Toronto-speler zo veel in één wedstirjd. Het won dan ook nog met 108-123.

De 33 punten van Kawhi Leonard waren voor de LA Clippers niet voldoende om te gaan winnen bij Brooklyn. Dat acteert nog wisselvallig, maar heeft wel voldoende star power en dat wist Kyrie Irving met zijn 39 punten netjes te onderstrepen. Zijn vrijworpen stelden de overwinning veilig. Het werd 124-120.

Indiana kon rekenen op een sterke Sabonis. Mede dankzij zijn 32 punten werd Memphis ruim verslagen met 134-116. Boston ging dankzij een goed vierde kwart dan weer winnen bij Golden State met 107-111.