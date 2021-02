Broer van Conner Rousseau is nieuwe voorzitter van Kortrijk Spurs: "In 2025 winnen we de Beker van België"

Steve Rousseau, broer van sp.a-voorzitter Conner Rousseau, is de nieuwe voorzitter van Kortrijk Spurs en hij heeft stevige ambities met de club.

“We moeten niet flauw doen over onze ambities, we willen de nodige stappen vooruitzetten”, vertelt Steve Rousseau. “De herenploeg zit net in tweede klasse, de vrouwenploeg staat rond de vijfde plaats in de hoogste competitie. Met onze dames willen we zo snel mogelijk Europees spelen. En met de herenploeg willen we naar de EuroMillions Basketball League.”

Een datum op die doelstellingen plakken is moeilijk, maar toch geeft Rousseau een fantastische uitdaging klaar. “Kijk, ik zag dat Kortrijk voor het laatst de Beker van België won in 1975. Zou het niet mooi zijn dat we dat vijftig jaar later nog eens overdoen?”

Volgens de EuroMillions Basketball League is er zeker nog plaats voor Kortrijk: “De aanstelling van een nieuwe voorzitter en nieuwe structuur is een volgende stap in de ontwikkeling van de club en onderstreept de ambities van Kortrijk Spurs en Stad Kortrijk om het lokale basketbal opnieuw naar het hoogste niveau te brengen”, zegt Arthur Goethals, voorzitter van de Pro Basketball League.

“De stap naar de BeNeLeague vanaf volgend seizoen verandert niets aan onze ambitie om het aantal clubs op het hoogste nationale niveau uit te breiden. Alles is aanwezig om die stap op termijn te zetten”, besluit Goethals.